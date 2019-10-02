На вечернем заседании парламента 2 октября народные депутаты приняли во втором чтении и в целом закон (проект № 1224) "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период". Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной Рады.

Принятый закон регулирует право на применение боевой техники и оружия соединениями, военными частями и подразделениями ВСУ и Государственной специальной службы транспорта в особый период, а также применение спецсредств подразделениями охраны Госспецтрансслужбы в мирное время и особый период (до введения военного положения и после его прекращения или отмены).

Документ закрепляет право соединений, военных частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в особый период до введения военного положения и после его прекращения.

Как сообщала "Страна", в первом чтении Рада приняла проект этого закона 20 сентября.

Ранее мы рассказывали, что глава Офиса президента Андрей Богдан предложил разделить Нацгвардию на три части.