Около семи вечера в Киеве перекрыли вход на станцию метро "Арсенальная", после чего на улице собралась толпа, передает УНН.

По информации киевского метрополитена, транспортный коллапс случился из-за капительного ремонта всех эскалаторов.

"Станция работает в штатном режиме. На станции ведется капитальный ремонт всех эскалаторов. Там выставлено оборудование, зеленый забор стоит, турникеты перестановки, чтобы можно было ремонтировать. Теперь остался очень маленький вестибюль, поэтому люди, которые раньше стояли внутри, теперь стоят на улице. Если много людей, то могут прикрываться одна или две двери, то есть ограничиваться станция на вход. Чрезвычайной ситуации нет", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Киеве на станции метро "Майдан Независимости" не работали турникеты для банковских карт, из-за чего образовались большие очереди в кассы.

Ранее сообщалось, что в Киеве пассажир метро помог полицейским задержать хулигана с ножом.

Также мы писали, что в Киеве на станции "Святошин" возникли давка и огромная очередь, пассажирам рекомендовали пользоваться другими станциями.