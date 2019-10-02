На львовском стадионе СКИФ прошел заключительный матч третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу, передает Укринформ.

Последнюю вакансию в 1/8 финала розыгрыша заполнил "Мариуполь", который на выезде обыграл львовский "Рух" со счетом 1:0. Автором решающего гола стал Сергей Горбунов, который отличился на 75-й минуте.

Как сообщалось, третью стадию отбора также преодолели "Александрия", "Днепр-1", "Львов", "Олимпик" (Донецк), "Минай-Закарпатье" (Ужгород), "Николаев", "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область), "Альянс" (Долина, Сумская область) и "Горняк-Спорт" (Верхние Плавни, Полтавская область).

К победителям третьего предварительного этапа в 1/8 финала Кубка Украины присоединятся еще шесть команд Премьер-лиги - обладатель титула донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", луганская "Заря", полтавская "Ворскла", черниговская "Десна" и ковалевский "Колос".

Жеребьевка 1/8 финала состоится 3 октября, матчи - 30 октября. Четвертьфиналы пройдут 4 марта, полуфиналы - 22 апреля. Финал Кубка Украины состоится 13 мая.

Ранее сообщалось, что стали известны пары третьего предварительного раунда Кубка Украины.

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