Параметры проведения выборов на Донбассе , которые были объявлены украинской стороной, можно воспринимать как шаг вперед, однако подобные ожидания портит молчание со стороны Кремля, который публично пока не подтвердил ни один из тезисов, озвученных президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического Совета Джон Хербст, передает Укринформ.

"Для меня довольно трудно делать окончательные выводы. Безусловно, то, что объявил президент Зеленский, является очень положительным. Потому что он сказал, что голосование состоится без присутствия угрозы оружия, при условии контроля за международной границей, согласно стандартам ОБСЕ и украинским законам. Если все это правда, убежден, – это огромный прорыв. Договоренности по участию Украины, другой стороны, в присутствии россиян и европейцев можно было бы рассматривать как положительный шаг. Но чего я не видел, возможно потому, что сейчас занят делами в Вашингтоне со всеми этими вопросами вокруг импичмента, - я не видел, чтобы российские официальные лица публично подтвердили весь комплекс мер, о которых говорил Зеленский. Ни Лавров, ни Сурков, ни кто-то другой этого не сделали", - отметил американский дипломат.

По его словам, такое молчание порождает определенные подозрения, особенно, если учесть, что российское видение продвижения на Донбассе в течение нескольких лет не имело ничего общего с тем, о чем говорил Зеленский.

"Есть попытка россиян использовать Донбасс как средство, которое не позволит Украине иметь собственную внешнюю политику. Поэтому я не считаю, что эти договоренности являются реальным делом. Россияне могут сделать все, чтобы то, о чем говорил Зеленский, никогда не произошло. Такая вероятность существует. И я не буду удивлен, если Россия будет пытаться "творить мир" на таких условиях прямо сейчас. Их молчание является источником такого подозрения", - сказал Джон Хербст.

Отвечая на уточняющий вопрос Укринформа относительно возможного международного присутствия на Донбассе после освобождения территорий от оккупации, американский дипломат отметил, что сейчас Кремль не демонстрирует намерений допустить такое миротворческое присутствие.

"Этот вопрос много раз обсуждался, но мы не видели готовности Кремля это сделать – вывести все вооруженные силы и оружие, допустить там присутствие международного миротворческого контингента, какое-то международное управление, а также международные силы, которые будут контролировать границу. Не помню, чтобы россияне такое говорили, кроме вооруженной охраны для персонала ОБСЕ. Именно поэтому можно предполагать: то, о чем говорит Зеленский, вряд ли будет воспринято россиянами. Я не говорю, что это является невозможным вариантом. Все возможно, но мы посмотрим", - отметил Хербст.

Он назвал "шуткой" предположения, что Россия может разрешить проведение выборов по международным стандартам на территориях Донбасса, которые находятся под ее контролем.

"Это воспринимается как шутка. Зеленский четко отметил, что россияне должны уйти. Но, поскольку они начали захватывать новые территории еще несколько лет назад, возможно предполагать, что они не остановятся на уже достигнутом", - сказал Хербст.

Как писала "Страна", вчера Украина согласовала в Трехсторонней контактной группе (г. Минск) имплементацию в украинское законодательство так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент Владимир Зеленский пояснил, что "формула Штайнмайера" предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, если ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократическими.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что 7 октября будет возобновлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе.

В то же время ряд украинских партий, активисты и общественные деятели выступили с резкой критикой возможности подписания "формулы Штайнмайера". Они считают, вывод войск и возобновление контроля Украины над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

В Евросоюзе позитивно оценили договоренности, которые были достигнуты 1 октября в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы, и связывают с ними надежду на долгосрочное и мирное решение для конфликта на востоке Украины, заявила спикер Европейской службы внешних действий Майя Косьянчич.

1 и 2 октября в центре Киева активисты протестуют против "формулы Штайнмайера".