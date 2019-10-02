Участники акции "Нет капитуляции!", начавшейся на Майдане Независимости в Киеве, пришли к Офису президента. Об этом сообщает "УНИАН".

По информации агентства, на Майдане протестующие пробыли около часа, а затем двинулись на Банковую. За это время количество возмущенных подписанием "формулы Штайнмайера", по оценке СМИ, несколько возросло. К 20:00 участников акции было не менее полутора тысяч человек.

Видео: Facebook/ begemot.media

По пути к Офису толпа скандировала "Зелю геть!" А явившись на место, затянула гимн Украины.

Напомним, "Страна" освещала начало митинга на Майдане Независимости. Его участники возмущались вчерашним подписанием "формулы Штайнмайера", которое якобы свидетельствует о поражении Украины и играет на руку "кремлевским оккупантам".

Мы также рассказывали, что недовольные формулой выходили на Майдан и вчера.