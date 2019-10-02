Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" бывшему народному депутату от БПП Валерию Ищенко.

Об этом говорится на Facebook-странице НАБУ.

Кроме Ищенко, о подозрении объявили еще двум лицам: его финансовому советнику и бывшему внештатному советнику главы Администрации президента Украины в 2015-2016 гг. Местонахождение двух последних лиц не установлено. О подозрении их известили в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Всех троих подозревают не только в причинении ущерба в размере 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач", но и покушении на завладение еще 44 млн грн в этом же ГП.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Скриншот: Facebook/ nabu.gov.ua

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о помощи в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Нардеп согласился подключить свои финансовые ресурсы и деловые связи. К совершению преступления присоединился помощник нардепа. Он выполнял его поручения относительно финансов и консультаций других участников схемы.

Нардеп также обратился к внештатному советнику главы АП, чтобы тот оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" для обеспечения победы на торгах и заключения договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по версии следствия, "Укрзализныце" и был нанесен ущерб в огромном размере.

Ранее "Страна" писала о сообщении подозрения народному депутату 8-го созыва Станиславу Березкину.

Мы также приводили заявление НАБУ, что там не расследуют деятельность компании Burisma в тот период, когда в ее правление вошел Хантер Байден.