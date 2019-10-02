Подводя итоги спортивного месяца, Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка лучшим спортсменом сентября в Украине. Об этом сообщается на сайте НОК.

Интересно, что наставник спортсмена, старший тренер сборной Украины по греко-римской борьбе Владимир Шацких, назван лучшим тренером месяца.

На чемпионате мира, который прошел в Нур-Султане (Республика Казахстан), Беленюк уверенно вернул себе звание сильнейшего борца мира. В весовой категории 87 кг он кроме медали высшей пробы завоевал еще и олимпийскую лицензию на Токио-2020.

Для серебряного призера Олимпийских игр-2016 это золото стало третьим в этом году на международной арене. На счету Беленюка также золотые медали чемпионата Европы (Бухарест, Румыния) и II Европейских игр (Минск, Республика Беларусь).

В НОК напоминают, что борец в третий раз получает звание лучшего спортсмена месяца в Украине. Он был отмечен в апреле 2014 и сентябре-2015.

Ранее "Страна" сообщала, что 20 сентября Беленюк уснул прямо во время заседания Верховной Рады.

Также мы писали, что в августе борец у себя в Instagram опубликовал фото с Европейских игр в Минске с подписью: "Бабе - цветы, спортсменам - медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!" После этого его обвинили в сексизме.