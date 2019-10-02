Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2036 о введении процедуры продления полномочий членов Нацсовета по вопросам ТВ после прекращения их полномочий парламентом, а также назначении депутатами членов Нацсовета одновременно на все вакантные должности. Статус "принято" появился у закона на сайте ВР.

За документ проголосовали 266 нардепов.

Закон предусматривает, что после истечения пятилетних полномочий члена Нацсовета они продолжаются до дня назначения нового члена Нацсовета (за исключением случаев досрочного прекращения полномочий). Кроме того, закон предписывает парламенту решать вопрос о назначении членов в Нацсовет на все вакантные должности одновременно. Если Рада не сможет этого сделать, процедуру назначения в Нацсовет в соответствии с документом следует провести повторно.

Как сказано в законе, профильный комитет парламента объявляет начало отбора кандидатур на должность члена Нацсовета за 90 дней до дня прекращения полномочий члена (членов) Нацсовета.

При доработке проекта ко второму чтению нардепы решили приравнять Нацсовет по вопросам ТВ к госорганам первого уровня, определенным Законом Украины "О государственной службе".

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации, а некоторые нормы - только с 1 января 2020 года.

Как мы уже писали, этот закон нужен властям для того, чтобы подтвердить полномочия нескольких членов Нацсовета, которые уже истекли в сентябре. Как признался один из политтехнологов "Слуги народа" Никита Потураев, это необходимо для того, чтоб они могли принять некие "решения по каналам". Очевидно - имеются в виду решения по отзыву лицензий каналов 112, NewsOne и ЗИК.

К слову, полиция уже открыла уголовное дело по заявлению телеканала NewsOne на основании того, что трое из восьми членов Нацсовета по ТВ незаконно работают после истечения срока полномочий и при этом принимают незаконные решения.

Как сообщала "Страна", сегодня Нацсовет по ТВ подал в суд заявление о лишении телеканала NewsOne лицензии.

Между тем телеканал "112 Украина" оспаривает в суде решение Нацсовета о лишении лицензии на вещание.