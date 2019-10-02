После теплой погоды в четверг 3 октября бабье лето в Украине сменится первыми заморозками и дождем уже 4 октября. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В пятницу, 4 октября, в стране будут дожди, местами с грозами, лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, днем в западных областях и в Приазовье без осадков; температура ночью +6...11, на юге страны до +15 градусов, в западных областях +1...6 тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5); днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях +8...13 тепла, на остальной территории +16...21, в восточных, Херсонской, Запорожской областях до +25 градусов.

5 октября дожди, местами с грозами, днем в центральных областях местами значительные дожди, в большинстве западных, ночью и в северных областях без осадков; температура ночью +8...13, в западных и северных областях +1...6 тепла (на поверхности почвы заморозки +0...5), днем +8...13 тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях +16...21 .

В Карпатах 4 октября дождь с мокрым снегом, 5 октября ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью и днем +0...4 тепла.

Ветер в Украине южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 4 октября, кроме западных областей, 5 октября в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/сек.

В Киеве и столичной области 4-5 октября облачно с прояснениями. 4 октября дожди, местами с грозами; температура ночью +6...11, днем +8...13. 5 октября ночью без осадков, днем местами дождь; температура ночью +1...6 тепла, на поверхности почвы заморозки +0...5, днем +8...13 тепла. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 4 октября местами порывы 15-20 м/сек.

6 октября небольшие, ночью в западной части, днем в северной части умеренные дожди; 7 октября местами небольшой дождь, в западной, днем и в южной части без осадков. Температура ночью 3-9 (7 октября в западных областях +1...6 тепла), днем +6...12, в южной, 6 октября и в восточной части ночью +7...12, днем +11...17.

Скриншот: meteo.gov.ua

В Карпатах 6 октября дождь и мокрый снег, 7 октября без осадков; температура ночью и днем +1...6 тепла (ночью 7 октября заморозки +0...2).

В столице и Киевской области 6-7 октября ожидаются небольшие дожди (7 октября местами). Температура ночью +3...8, днем +6...11.

Ранее сообщалось, что 2 октября в Украину вернулось летнее тепло.

Также мы писали, что синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Средняя месячная температура составит +6...+12, в горных районах - до +4...+5.