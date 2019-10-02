В США свел счеты с жизнью глава службы психологической помощи Пенсильванского университета Грегори Иллс, созданной для борьбы с самоубийствами в студенческой среде. Об этом сообщает издание The Philadelphia Inquirer.

52-летний Иллс выпрыгнул с 17-го этажа здания в центре Филадельфии. У него остались жена и трое детей. По словам матери психолога, перед смертью он говорил, что ему было нелегко на работе.

Грегори Иллс. Фото: Twitter/ AUBMC_Official

Более 10 лет Иллс проработал в Корнельском университете экспертом по устойчивости. А в марте 2019 года приехал в Пенсильванию, чтобы возглавить отдел, который консультирует студентов с проблемами психического здоровья. Пенсильванский университет решил создать такой отдел, чтобы подправить психологическое состояние студентов после целой череды самоубийств в вузе: за последние 6 лет 14 студентов покончили с собой.

Напомним, в начале сентября ВОЗ обнародовала шокирующую статистику, согласно которой каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство.

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