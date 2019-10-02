Доллар на валютном рынке снова серьезно подорожал. Курс на межбанке 2 октября поднялся сразу на 29 копеек - до 24,90-24,95 грн/$.

Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Как отмечается, наличный курс поднялся сразу на 60 копеек: после чего средний курсовой коридор на продаже доллара людям составил 25,50-25,80 грн/$, а максимальный курс - 26,25 грн/$.

За три дня валютные цены выросли более чем на гривну. Еще в пятницу, 27 сентября, межбанк закрылся в рамках 24,11-24,12 грн/$, а средний ценник обменников был в рамках 24,20-24,40 грн/$.

Основная причина подорожания американский валюты оказалась той же, что и вчера. Это отсутствие сколько-нибудь значительных продаж валюты на межбанке, и реакция населения и бизнеса на это. В такие моменты спрос растет на ажиотаже.

Все причины и следствия можно разложить на четыре пункта:

Нерезиденты, к которым привык межбанк, не продавали доллар, поскольку почти не покупали на этой неделе гособлигации Минфина: объем их сделок сократился с 13,2 млрд до 77,2 млн грн. Бизнес мало продавал валюту, поскольку надеется на ее подорожание. Финансовые директора открыто говорят, что хотят 25,0 грн/$ при реализации крупных сумм доллара. Пока этот ценник не достигнут - даже не хотят появляться на торгах. И, кстати, имеют на это полное право, поскольку Нацбанк в 2019 году отменил обязательную продажу валюты. Чем меньше продавалось доллара - тем активнее повышался его курс. После чего сработала психологическая реакция населения, которую некоторые даже назвали паникой: люди кинулись скупать доллар в кассах и через интернет. Новые технологии сыграли с банками злую шутку - они были вынуждены откупать на межбанке все, что люди приобрели через мобильные приложения и интернет-банкинг. Валютные спекулянты как могли целый день зарабатывали на ажиотаже в рядах импортеров и вкладчиков, оперировавших крупными суммами.

"Сегодня рынок поддержал вчерашний растущий курсовой тренд доллара, подогреваемый активизацией спроса на дорожающую валюту со всех сторон: импортеров, спекулянтов и наличного рынка. Предложение, наоборот, просело как вследствие низкой результативности вчерашнего аукциона Минфина, разместившего лишь 77 млн грн при заявленных 3 млрд грн, так и в ожидании более интересного курса продажи валюты", - подтвердил UBR.ua тренды директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Еще по рынку распускали слухи о продажах иностранцами нескольких пакетов гособлигаций. Якобы полученную гривну конвертировали после этого в американскую валюту. Однако они пока не подтвердились.

Рыночных продавцов доллара сегодня было очень мало, гривну поддержать было некому. За нее вступился только Нацбанк, который на протяжении дня трижды выходил с крупными продажами "американца" из своих золотовалютных резервов. Цены ставил разные:

24,79 грн/$;

24,850 грн/$;

24,8550 грн/$;

24,90 грн/$.

По разным оценкам, совокупно за день НБУ продал на межбанке очень крупный объем - порядка $170 млн. В последний раз он отдавал рынку столько за сутки на пике девальвации гривны пять лет назад.

"Регулятор старался погасить панику. Объем торгов на межбанке сегодня был достаточно весомым - $300 млн, и изначально не было продавцов. На население пришлось где-то $40-50 млн. Но еще импортеры достаточно активно покупали валюту, опасаясь дальнейшей девальвации гривны", - рассказал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Если бы НБУ сегодня не провел спасательную операцию для гривны, то котировки межбанка могли покорить любые курсовые высоты - вплоть до 27,0 грн/$.

А так рекорды фиксировались только на наличном рынке. Там цены поднимали целый день: дневным максимумом были уровни на 26,0 грн/$, а к вечеру банки начали ставить до 26,25 грн/$.

26,15 грн/$ на продаже людям установил Правэкс-Банк, а 26,25 грн/$ - Форвард Банк.

Средний курсовой коридор на продаже людям к 17:30 оказался в рамках 25,50-25,80 грн/$ (вчерашний вечер - 24,90-25,20 грн/$). При этом банкиры часто отказывали людям в покупке наличного доллара: банкноты на рынке не хватало. Клиентам банков очень часто рекомендовали покупать валюту через мобильные приложения и интернет-банкинг.

Минимальный ценник на покупке доллара целый день держал государственный Укргазбанк, он остался на уровне 24,80 грн/$.

Выкуп валюты у населения производился очень широком коридоре - 24,30-25,65 грн/$.

Дальнейшее движение курса будет напрямую зависеть от Нацбанка. Банкиры не верят, что их клиенты-экспортеры самостоятельно, без дополнительной мотивации, выйдут завтра активно распродавать свой доллар. Так что от Нацбанка может потребоваться новая валютная распродажа резервов.

"Скорее всего, межбанк завтра будут открываться в рамках 24,90-25,0 грн/$. И пока сложно прогнозировать, как дальше развернуться события. Зависит от покупок населения и действий регулятора", - считает Юрий Гриненко.

Ровно такой же курсовой прогноз на 3 октября выдал и Олег Куринной - 24,90-25,0 грн/$.

Более пессимистическую оценку выдал только Василий Невмержицкий, который ждет старт межбанковских торгов в рамках 25,0-25,10 грн/$.

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