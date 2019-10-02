На Днепровском меткомбинате (ДМК, Каменское, входит в состав корпорации ИСД), который тесно сотрудничает с Группой Метинвест, объявили об остановке основных мощностей. Об этом пишет пресс-служба завода.

"В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей", - сообщила пресс-служба предприятия.

В сообщении уточняется, что в целях сокращения текущих расходов комбината, а также сохранения рабочих мест администрацией предприятия принято решение не вводить в работу остановлены ранее на ремонт ДП-9, ДП-12 - в доменном цехе, кислородный конвертер №1, МНЛЗ-3 - в конвертерном.

"Персонал, обслуживающий данные производственные участки, частично переходит на вспомогательные работы, частично выводится в простой", - уточняют в пресс-службе.

При этом новостной сайт Каменского "Кстати" со ссылкой на собственные источники сообщает, что сегодня утром генеральный директор ДМК Александр Подкорытов объявил об остановке предприятия.

По его словам будут остановлены сталелитейный и прокатный переделы.

"Доменный цех будет производить чушковый чугун, но на сегодняшний день он находится в собственности Днепровского КХЗ", - напоминают журналисты из Каменского.

В сентябре этого года Группа Метинвест купила почти 50% акций Днепровского КХЗ. Персонал остановленных цехов и подразделений будут переведены на 2/3 заработной платы.

ПАО "Днепровский МК" - одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины, специализируется на производстве чугуна, стали, проката. На комбинате работает около 9500 человек. По итогам 2018 здесь произведено 2,4 млн тонн металлопродукции.

Формальным владельцем ДМК является корпорация ИСД. Но с 2017 года менеджмент предприятия - выходцы из группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Поставка сырья и сбыта готовой продукции идет через структуры Метинвеста.

Это второе металлургическое предприятие за неделю, сделавшее такое заявление. В начале недели стало известно об остановке основных цехов на Днепровском МЗ (Днепр) Александра Ярославского, пишет Новое Время.

Напомним, что на Днепровском меткомбинате второй раз за год погиб рабочий.

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