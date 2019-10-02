Украинские правоохранители задержали в Одессе 37-летнего уголовника из России, известного под прозвищами Тенго Гальский и Тенго Питерский. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Вор в законе, "коронованный" в 2014 году в Петербурге уроженец Абхазии, в Украине хотел наладить контроль и перераспределение денег, полученных от угонов автомобилей, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна была действовать преступная группировка в Киеве. Однако украинские правоохранительные органы не раз выдворяли его из страны.

Впервые Тенго выслали в 2016 году - через 3 месяца после его появления в Украине. В 2017-2018 годах уголовника снова сажали на самолет. 7 месяцев назад иностранца выдворили в очередной раз и запретили въезд в Украину на 10 лет. Несмотря на это вор снова объявился в стране.

Информация о его прибытии сразу стала известна оперативникам Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ. И 1 октября сотрудники ДВБ задержали Тенго.

Фото: mvs.gov.ua

Задержанный был доставлен в Государственную миграционную службу Украины в Одесской области. Из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, его пришлось поместить в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев для дальнейшего выдворения из Украины.

Ранее "Страна" приводила данные полиции, согласно которым в Украине сейчас 15 воров в законе и 12 из них долларовые миллионеры.

Мы также рассказывали о недавнем разоблачении преступной группировки, которая действовала в Крыму, Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областях и управлялась ворами в законе.