Верховная Рада приняла в целом закон (законопроект 1048) с поправками в Таможенный кодекс относительно некоторых вопросов функционирования авторизированных экономических операторах (АЭО), пишет Интерфакс-Украина.

Законопроект с технико-юридическими поправками во втором чтении поддержали 270 народных депутатах при необходимых 226 голосах.

Статус авторизованного экономического оператора предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, которые связаны с экспортом и импортом товаров. Это могут быть производители, ориентированные на экспорт, экспортеры и импортеры, таможенные представители, перевозчики, экспедиторы.

По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, указанный законопроект наряду с законом о совместном транзите дает начало унификации таможенных процедур и правил с европейскими.

Законопроект вводит механизм института АЭО аналогичный тому, который функционирует в ЕС, с перспективой их дальнейшего взаимного признания. АЭО будет иметь право на следующие упрощения: общую финансовую гарантию, самостоятельное наложение пломб специального типа, упрощенное декларирование, выпуск по месторасположению.

Как указано в законопроекте, предприятие со статусом АЭО пользуется рядом преимуществ, в частности, выполнением таможенных формальностей относительно товаров, транспортных средств коммерческого назначения в первоочередном порядке, снижением степени риска автоматизированной системой таможенного оформления товаров и таких транспортных средств, а также использованием специально определенной полосы движения в пункте пропуска через госграницу.

Напомним, что Рада дала добро созданию Бюро финансовых расследований.

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