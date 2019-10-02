Президент России Владимир Путин критически относится к выступлению 16-летней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН. Об этом он заявил в среду, 2 октября, на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает Интерфакс.

По словам российского лидера, он не разделяет "общих восторгов" по поводу выступления Тунберг.

"Никто Грете не объяснил, что современный мир сложен и многообразен и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции", - отметил Путин.

Он добавил, что недопустимо использовать детей и подростков даже для достижения благородных целей.

"Это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом еще кто-то пытается зарабатывать", - сказал президент.

Напомним, что 23 сентября Тунберг выступила с эмоциональной речью на саммите ООН, который был посвящен борьбе с изменениями климата. Она обвинила лидеров государств в бездействии и отобранном у нее детстве. По ее словам, целые экосистемы вымирают и решать эти серьезные проблемы при таком отношении к ним современных политиков придется уже ее поколению.

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