На Майдане Независимости в Киеве проходит митинг против подписания в Минске "формулы Штайнмайера". Трансляцию мероприятия ведется на нескольких Facebook-страницах.

Участники акции, среди которых много атошников и участников националистических группировок, называют ее протестом против "капитуляции на Донбассе и нынешней власти".

Видео: Facebook/ news24ukraine

Ораторы рассказывают, что подписание "формулы Штайнмайера" - это поражение Украины.

"Нас пытаются убедить, что в подписании нет ничего страшного для Украины. Но почему же этому так радуются кремлевские оккупанты?" - вопрошает выступающий толпу.

Толпа отвечает излюбленными радикалами криками "Путин х@ло" и "Слава Украине!". Также периодически звучат возгласы "Зелю геть!"

Протестующие требуют запретить предоставление особого статуса Донбассу, освобождение от ответственности боевиков и коллаборационистов и негосударственные вооруженные формирования на территории Украины. Также они выступают против отведения войск на Донбассе.

Ранее "Страна" писала, что против подписания формулы Штайнмайера выступил Львовский облсовет.

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