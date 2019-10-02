Участник президентской гонки в США, 78-летний представитель Демократической партии Берни Сандерс отменил предвыборные мероприятия из-за перенесенной операции на сердце. Об этом сообщает американский телеканал MSNBC в среду, 2 октября.

Как сообщается, операция потребовалась из-за блокировки артерии. Хирургическое вмешательство было внеплановым. Как известно, Сандерсу стало плохо 1 октября во время одного из мероприятий. После осмотра врачами было принято решение отправить его в операционную. Там ему поставили два стента, расширяющих сосуды. После операции он уже пришел в себя, он разговаривает и у него хорошее настроение, заявили в штабе.

Отметим, что Берни Сандерс является самым возрастным демократом-кандидатом на участие в выборах президента США.

Теперь, вероятней всего, Сандрес сойдет с дистанции. Скорее всего, его голоса перетекут Элизабет Уоррен, чьи взгляды ближе всего к взглядам Сандерса. Их консолидированный электорат - около 45 процентов против 25 у Байдена. Это значит, что именно Уоррен, а не Байден, станет кандидатом от демократов на выборах 2020 года.

Ранее "Страна" подробно описала, кто может стать соперником Трампа на выборах вместо Байдена.

Также сообщалось, что спонсоры демократов с Уолл-стрит готовы переметнуться к Трампу, если на выборы от Демпартии пойдет Элизабет Уоррен.