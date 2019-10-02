Во время патрулирования дорог в Полтавской области в ДТП погибла 35-летняя патрульная полицейская Марина Фетч. Об этом сообщается на Facebook патрульной полиции Украины.

По словам коллег, Марина заступила на дежурство на дорожную станцию ​​патрульной полиции в городе Лубны. Около 16 часов патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировке. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал.

Патрульные начали преследование машины и вскоре остановили ее примерно в 4 километрах от дорожной станции. При поверхностной проверке у водителя и в салоне авто обнаружили оружие. А поведение водителя указывало на алкогольное опьянение. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Для проведения теста на содержание алкоголя у водителя Volkswagen Passat и оформления админматериалов Марина остановила микроавтобус Mercedes Sprinter. Она намеревалась привлечь его водителя свидетелем по делу.

В это время по автодороге ехал другой микроавтобус той же марки. Его водитель не соблюдал безопасный скоростной режим, наехал на патрульную и затем столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом.

Погибшая Марина Фетч. Фото: Facebook/ patrolpolice.gov.ua

Несмотря на попытки полицейских реанимировать коллегу, патрульная скончалась на месте. Полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Марина Фетч служила в патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года. У молодой женщины остался 10-летний сын.

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