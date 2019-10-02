Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать "концепцию переходного правосудия" для Донбасса и Крыма и стратегию деоккупации этих регионов. Об этом сообщает ТАСС.

С такой инициативой украинский лидер выступил в среду, 2 октября, на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы. Зеленский назвал правовые вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий одним из приоритетов работы Комиссии.

По словам президента, для реинтеграции в первую очередь необходимо разработать "концепцию переходного правосудия", которая должна включать "меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечению к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений и реализации права на получение правды о ходе событий конфликта".

Что касается стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, то она, по Зеленскому, подразумевает возвращение территорий под контроль Украины и реинтеграцию населения.

"Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности (а в некоторых случаях и освобождение от нее) за сотрудничество с оккупационными властями", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что президент провел встречу с руководителями парламентских фракций и пояснил ситуацию с согласованием Украиной "формулы Штайнмайера".

Также мы рассказывали об экспресс-брифинге Зеленского, собранном по поводу подписания в Минске "формулы Штайнмайера".