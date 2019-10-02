Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился на 27 копеек до 24,915 грн/$1 с 24,645 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,90-24,93 грн/$1, тогда как Нацбанк на 3 октября установил официальный курс 24,859769грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 2 октября снизился до 24,8349 грн/$1 с 24,5479 грн/$1.

Напомним, что официальная гривня за три дня девальвировала более, чем на 3%. Также мы писали о том, почему в Украине начались валютные качели и что будет с курсом.