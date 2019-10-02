Верховная Рада Украины 2 октября приняла за основу законопроект 1208-2 о создании Бюро финансовых расследований. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В первом чтении документ поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно проекту закона, координировать работу БФР будет Кабинет министров через министра финансов. Новый орган должен включать центральный аппарат и территориальные управления, зарегистрированные как отдельные юридические лица. Кабмин также будет устанавливать количество сотрудников Бюро на основании отчета его руководителя.

Закон о БФР не подразумевает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел. Но к БФР перейдут полномочия по расследованию экономических преступлений.

К основной подследственности Бюро предлагается отнести уголовные правонарушения по 25 статьям Уголовного кодекса, в том числе:

незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204);

фиктивное предпринимательство (ст. 205);

подделка документов, предоставляемых для проведения госрегистрации юрлица и ФЛП (ст. 205-1);

нецелевое использование бюджетных средств (ст. 210);

выдача нормативно-правовых актов, которые сокращают поступления в бюджет или увеличивают его расходы (ст. 211);

уклонение от уплаты налогов (ст. 212);

уклонение от уплаты ЕСВ и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 212-1);

доведение до банкротства (ст. 219);

подделка негосударственных ценных бумаг (ст. 224);

незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара (ст. 229).

К дополнительной подследственности Бюро проект закона предлагает отнести пять статей УК (ст. 192, 200, 216, 358, 366), а также досудебное расследование по статье 222 УК, если размер предмета преступления в 1,5 тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума.

За Бюро закрепляется оперативно-розыскная деятельность, хотя физическая защита остается за Нацполицией.

"Страна" сообщала, что сегодня Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК).

Также депутаты проголосовали за законы, касающиеся развития космической отрасли и приватизации госкомпаний.