Эксперт Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин, который должен был проверять Петра Порошенко на детекторе лжи 1 октября, оказался известен трудами о правильности употребления алкоголя в оперативно-розыскной деятельности.

По словам Ирхина, в его учреждение пришло официальное письмо о том что на 1 октября экс-президента вызывали для прохождения соответствующей психологической экспертизы которая должна была установить: дает ли Порошенко правдивые показания или говорит неправду в допросе для ГБР. Но, как известно бывший глава государства на следственное действие не явился. Порошенко заявил,что не доверяет ГБР и готов пройти полиграф в прямом эфире на телеканале "Прямой".

На это Ирхин заявил что прохождение такой процедуры в прямом эфире не предусмотрено. Сам Ирхин известен многими научными трудами в специфических областях науки. К примеру, он автор монографии с экзотическим названием "Правила безопасного поведения в специфических ситуациях оперативно-розыскной деятельности, связанных с употреблением алкоголя".

Как пишет сам ученый в своей книге-наставлении для оперов, в ней "приведены некоторые алгоритмы предупреждения нежелательных отклонений в поведении оперативных сотрудников под воздействием алкогольного опьянения, что может повлечь за собой угрозу и потенциальную опасность для их жизни и здоровья".

Отмечается, что оперативно-розыскная деятельность в силу своей специфичности тесно связана с профессиональным употреблением алкоголя, поскольку в подавляющем большинстве случаев решение оперативных задач зависит от налаживания доверительных отношений.

"Универсальнее и эффективнее метода установления доверительных отношений, чем совместное употребление алкоголя (что особенно характерно для криминальной субкультуры) человечество пока еще не изобрело. Именно поэтому употребление алкоголя в целях решения оперативно-розыскных задач является неотъемлемым элементом оперативно-розыскной деятельности", - пишет Ирхин.

По его мнению, для того, чтобы во время профессионального употребления спиртного сберечь себя самого и сохранить при этом собственное достоинство, не ударить лицом в грязь (как вариант, в салат), и самое главное - не раскрыть себя и не разгласить государственную тайну, нужно соблюдать определенные правила поведения при производстве оперативно-розыскных мероприятий, сопряженных с употреблением алкогольных напитков.

В КНИИСЭ подшучивают что Ирхина выбрали не случайно для этой процедуры: мол, выпьешь с Петром Алексеевичем по стаканчику, наладишь доверительные отношения и потом на полиграф его. Только вот сам Порошенко в гости к эксперту-специалисту по культурному употреблению спиртного не спешит.

Юрий Ирхин. Фото: zaborona.com

Ранее мы разбирались, зачем экс-президента хотят прогнать через полиграф.