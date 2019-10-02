Полиция обнародовала видео спецоперации в селе Хотяновка Киевской области, во время которой был застрелен гражданин Грузии, а два спецназовца получили ранения. Видео выложила на YouTube пресс-служба Нацполиции.

На видео видно, как злоумышленник выбегает из контейнера и стреляет из двух пистолетов в сторону правоохранителей. Пробежав несколько метров он падает, совершая выстрелы. Продолжается перестрелка, во время которой злоумышленник был убит.

Видео: youtube.com

До этого полиция сообщала, что один правоохранитель получил ранения плеча и сквозное ранение предплечья, другой – слепое ранение грудины (пуля застряла в последнем слое бронежилета) и ранение кисти.

Утром 2 октября в селе Хотяновка Киевской области работники подразделения КОРД во время задержания убили правонарушителя, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции.

Выяснилось, что правонарушитель – гражданин Грузии, судимый на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранения огнестрельного оружия.

Напомним, что в полиции назвали успешной спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован стрелок в патрульных и ранены двое спецназовцев.

Также мы писали о том, что после того, как бойцы КОРДа застрелили ранившего четверых полицейских грузина в ГБР завели уголовное дело.