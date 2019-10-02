На пост заместителя министра здравоохранения Украины претендует блогер и журналист Сергей Дибров, который известен своей "антипрививочной" позицией. Об этом говорит его декларация, которая обнародована в публичном реестре НАПК.

В своих статьях и интервью Дибров неоднократно отмечал, что его ребенку в 2001 году были сделаны прививки без ведома родителей, несмотря на наличие у него противопоказаний к вакцинации, что привело к проблемам со здоровьем.

Однако заядлым противником вакцин он стал только в 2009 году, когда родился его второй ребенок. "Я начал вникать - сначала КаКа, ВОЗ, ЮНИСЕФ и минздравовская кухня, потом остальные вирусные инфекции и манипуляции со статистикой, потом — другие нюансы и неприглядные стороны прививок", - писал он в колонке для "Думской". В итоге второму ребенку Дибров не стал делать прививки.

"Лично я считаю право на свободный отказ от прививки одним из способов защиты права на жизнь. И любое ограничение этого права - соответственно, ограничением права на жизнь", - написал он недавно в фейсбуке, выступив в поддержку акции антипрививочников возле Офиса президента.

Скриншот: Facebook/Сергей Дибров

Дибров также является одним из основателей "Группы 2 мая", которая занималась параллельным расследованием событий 2 мая 2014 года в Одессе.

По словам министра Зоряны Скалецкой, в комментарии Украинской правде сказала, что она не знает Диброва и никогда с ним не встречалась.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая утверждала, что вакцинация будет одним из приоритетов ее работы.

Ранее мы писали, что Скалецкая анонсировала чистку в Минздраве. По ее словам, в ведомстве проведут аудит и по его результатам "лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ.