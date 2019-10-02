В американской сатирической телевизионной программе "The Daily Show" на канале Comedy Central посмеялись над визитом Тома Круза в Украину.

Ведущий шоу Тревор Ной начал сюжет с упоминания топовой темы всех мировых СМИ - скандала вокруг разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

"Украинский скандал президента Трампа... Как чесотка, подхваченная в джакузи, он все больше расползается. Он привлекает пристальное внимание к Украине, потому что мы хотим знать, кто туда ездит и о чем они там говорят", - сказал Ной.

По его словам, именно поэтому приезд в Украину Круза и встреча актера с Зеленским достойны обсуждения.

Видео: Facebook/ bocharik

Затем Ной предположил, что раз Круз оказался в Украине, значит, Трамп послал его туда в качестве лучшего американского шпиона - пусть и киношного. Ведущий пошути, что глава Белого дома поручил звезде достать компромат на Джо Байдена.

Из-за скандала Зеленский и Украина стали популярными объектами для шпилек в США. Напомним, в конце сентября в шоу "Last Week Tonight with John Oliver" на телеканале HBO вспомнили скетч "Квартала 95", в котором Зеленский играл причинным местом на рояле.

Ранее "Страна" приводила слова из видеообращения к президенту Украины сотрудников телеканалов ZIK, 112 Украина и NewsOne. Их обеспокоило, что из-за Зеленского Украина стала посмешищем для всего мира.