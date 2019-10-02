Скандал разгорается вокруг "Укрзализныци" после того, как пассажирка вагона класса люкс поезда №357/358, следовавшего по маршруту Рахов - Киев, обнаружила в своем купе клопов, да еще и с кровью. Об этом сообщают "Факты".

Журналистка Мария Крыштопа обнаружила насекомых сначала на шторке, а затем и на постельном белье. Такую же находку сделал и ее муж, который ехал в другом купе.

"Мы с семьей решили поехать в комфорте, чтобы выспаться перед рабочими буднями. Во время поездки я заметила на не сильно чистой шторке насекомое, сперва подумала, что оно попало в вагон снаружи. Впрочем, потом я увидела такого же жука на постельном белье. Это были клопы. У мужа, который ехал в другом купе, нашли мелких клопов и их яйца. Это настоящий шок",- рассказала Мария.

Женщина разбудила проводницу, но та отказалась чем-либо помочь. Скандал докатился до начальника поезда и он переселил Крыштопу и ее семью в свое купе, где обычно проводят время проводники.

Фото: fakty.ua

В конце поездки муж пострадавшей вновь зашел в их купе, чтобы забрать билеты, и обнаружил, что на их местах едут другие люди. Журналистка и предположила, что это были безбилетники.

Мария Крыштопа уточнила, что за один билет в вагон класса люкс ее семья заплатила 1041 гривну 75 копеек. Теперь она намерена добиваться компенсации от "Укрзализници" за испорченную поездку.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Укрзализныце" вместо подстаканников предложили подавать чай и кофе в бумажной посуде.

Также мы сообщали, что в "Укрзализныце" отчитались, как украинцы воруют из вагонов подушки и одеяла.