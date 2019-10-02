В среду, 2 октября, в парламенте приняли закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции (НАПК), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов, 233 из которых представители "Слуги народа".

Изменения предполагают, что руководить деятельностью НАПК вместо членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Итак, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

Кроме того, в законе прописаны требования и ограничения для претендентов на пост главы НАПК. Он будет назначаться на четыре года. При этом один и тот же человек не может занимать эту должность два раза подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации. С вступлением в силу данного закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при агентстве.

В течение двух месяцев Кабинет министров будет обеспечить проведение конкурса по отбору председателя НАПК. При этом в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу закона Кабмин назначает временно исполняющего обязанности председателя НАПК.

Большое количество изменений предлагается внести в закон о предотвращении коррупции. Его действие распространено на должности в Офисе президента Украины, которых назначает и освобождает глава государства, а также на должности патронажной службы по закону о государственной службе и на помощников судей.

В законопроекте также содержится норма об отмене государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Напомним, еще в июле в Офисе президента заявили, что разработали законопроект по реформированию Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также мы писали, что в Раде в первом чтении приняли реформу НАПК и отменили госфинансирование партий, не набравших 5%.