Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Саакашвили заявил, что застреленный под Киевом правонарушитель был приговорен к 22 годам заключения во время его президентства. Об этом в Facebook сообщил сам Саакашвили.

"Это был очень опасный преступник. При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорен к 22 годам заключения, но его отпустили в 2013 году по приказу Иванишвили. В последние годы этого прислали в Украину со специальной миссией", - сказано в сообщении.

Саакашвили пишет, что преступника направили в Одессу собирать информацию о нем и его окружении, о чем его "предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах". "Следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь непосредственно контролируют их российские коллеги", - отметил Саакашвили.

Фото: facebook.com

Утром 2 октября в селе Хотяновка Киевской области работники подразделения КОРД при задержании убили правонарушителя, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции.

Выяснилось, что правонарушитель - гражданин Грузии, осужденный на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия.

Напомним, что в полиции назвали успешной спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован стрелок в патрульных и ранены двое спецназовцев

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