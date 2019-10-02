Верховная Рада 2 октября приняла два законопроекта, касающиеся развития космической отрасли и приватизации госкомпаний. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Во втором чтении и в целом парламент принял законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины". Документ поддержали на пленарном заседании 308 народных депутатов.

Закон разрешает частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос. Его принятие, как сказано в пояснительной записке, обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с государственным сектором космической отрасли предприятий частной собственности. Кроме того, он будет способствовать привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Закон открывает космос для граждан и юридических лиц, дает им возможность свободно исследовать и использовать космос и его ресурсы (кроме случаев. когда это угрожает национальной безопасности).

Второй принятый законопроект, под номером 1054-1, отменяет перечень запрещенных к приватизации государственных компаний. За него во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов.

Заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа из фракции "Слуги народа" заявила, что ко второму чтению комитет внес предохранители, которые не позволят отправить на банкротство госпредприятия, которые годами искусственно накачивались долгами. Нардепы также ввели мораторий на взыскание имущества за долги и возбуждение дел о банкротстве на три года.

Законопроект обязывает Кабинет министров на протяжении трех месяцев со вступления закона в силу разработать и подать на рассмотрение парламента список стратегических предприятий, чей контрольный пакет акций государство не может продать.

Помимо этого законопроект исключает национальный почтовый оператор "Укрпошту" из ст. 4 закона о приватизации. Это сделано для того, чтобы можно было завести стратегического инвестора на миноритарный пакет акций, пояснила Пидласа.

Ранее "Страна" сообщала о регистрации в Раде проекта "Оппоплатформы" о создании временной следственной комиссий по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

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