Саммит "нормандского формата" пройдет в Париже. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала Меркель в среду журналистам.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что препятствия для встречи лидеров стран "нормандской четверки" устранены и в ближайшее время состоится саммит. Одним из условий его проведения было подписание Украиной формулы Штайнмайера.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Суркова, встречу "нормандской четверки" назначат после разведения войск в Петровском и Золотом.

Также мы сообщали, что представитель Кабмина в Раде Верещук заявила о встрече "нормандской четверки" до Нового года.