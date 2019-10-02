В Шевченковском районном суде Киева 1 октября приняли решение взыскать с бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка Украины (НБУ) в счет погашения долга банка по кредита рефинансирования, которые были предоставлены ранее. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По информации НБУ, суд также отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с НБУ.

Напомним, Банк "Финансы и Кредит" был основан в 1990 году. В августе 2019 года Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения. О подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Также мы сообщали, что главу группы "Финансы и кредит" Жеваго вызывают в ГБР, чтобы допросить и вручить "пидозру".

Известно, что Жеваго остается владельцем финансово-промышленной группы "Финансы и Кредит", центром которой является Полтавский ГОК - одно из крупнейших железорудных предприятий Украины.