Национальный банк Украины по итогам торгов во среду установил на 3 октября официальный курс гривни 24,859769 грн/$1, что на 30 копеек выше по сравнению с 24,555302 грн/$1, который был установлен накануне. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

За три дня гривня девальвировала уже на 3,2%, вернувшись на уровень середины сентября, пишет Интерфакс-Украина.

Участники рынка отмечают, что от дальнейшего снижения на межбанке национальную валюту удержали интервенции Национального банка, объем которых оценивается в $150 млн или даже более.

На наличном рынке гривня опустилась еще сильнее – в бреднем до 25,7-25,8 грн/$1, что означает падение за несколько дней на 6,5%, а спреды между курсами покупки и продажи существенно расширились, отражая неуверенность участников этого рынка.

Напомним, что НБУ пытался спасти гривню купными продажами доллара, но он продолжал расти.

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