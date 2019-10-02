В Киеве остановлено строительство знаменитого "уставшего" Шулявского путепровода, который городские власти обещали открыть до конца 2019 года. Об этом сообщают "Українські новини".

Как передает корреспондент агентства с места строительства, в разгар рабочего дня, около 11:00, на площадке нет ни одного рабочего. Техника стоит без движения, а некоторая даже зачехлена или вообще законсервирована.

Фото: ukranews.com

По наблюдениям журналиста, стройматериалы не подвозят. Также не производится никаких работ с арматурой на новых пролетах.

С тех пор, как летом были залиты два бетонных пролета, существенных подвижек на стройке не произошло.

Об остановке работ на Шулявском мосту пользователи соцсетей заговорили еще в середине сентября. Так, киевлянин Сергей Галушка написал на Facebook, что мост превратился в обычный долгострой.

Скриншот: Facebook/ sergey.galushka

Из-за строительных работ в районе Шулявского каждый день образуются пробки из сотни автомобилей.

Напомним, "Страна" связывала консервацию многих строек в Киеве, в том числе на Шулявке, с переделом строительного рынка.

Летом прошлого года мы цитировали обещание мэра Виталия Кличко, что ремонт моста продлится не более года.