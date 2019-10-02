В результате нападения в училище в финском городе Куопио, которое произошло во вторник, 1 октября, погибла молодая женщина украинского происхождения. Об этом сообщает издание Yle.

Уточняется, что украинка проживала в Куопио вместе со своим гражданским мужем и училась в профессиональном училище Savon ammattiopisto. Эту информацию подтвердили сразу два разных источника. Центральная криминальная полиция пока не называет ни личность, ни возраст, ни происхождение жертвы нападения.

Напомним, в результате нападения в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, погиб один человек. 10 человек получили ранения. Спреди раненых - и сам нападавший, в которого полицейские выпустили несколько пуль.

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