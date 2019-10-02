Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, избранный на севере Одесской области, сегодня, 2 октября, заснул во время заседания Верховной Рады.

Об этом рассказал телеканал "Наш", попутно задав вопрос: "Как вы думаете, что снилось нардепу?". На записи заметно, что коллеги пытаются не будить Гончаренко.

Видео: youtube.com/ "Наш"

Напомним, что до этого была сформирована делегация ПАСЕ, в которую вошел Алексей Гончаренко, но сразу стало известно, что она не будет участвовать в осенней сессии.

Кроме того, сегодня появилось видео, как "слуга народа" Дубинский ел из судочка, прогуливаясь по Раде.

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