Освобожденным 7 сентября 24 морякам, которые находились в российском плену, вручили двухкомнатные квартиры в Одессе. Об этом сообщили в Facebook уполномоченный по правак человека Людмила Денисова и Фонд Виктора Пинчука.

"Только что в одесской гостинице Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября.

Кроме того, перед вручением сертификатов были представлены квартиры, которые расположены в новостройке с налаженной инфраструктурой в прилегающем районе города Одессы.

Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении Денисовой.

Скриншот: Facebook/Людмила Денісова

Как сообщили в Фонде Пинчука, олигарх поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению жильем 24-х военнопленных украинских моряков и взял на себя обязательства приобрести для них квартиры в Одессе или пригороде.

Отмечается, что новые двухкомнатные квартиры общей площадью 59,71 квадратных метров расположены в новостройке в прилегающем районе города Одессы и будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года.

Скриншот: Facebook/Victor Pinchuk Foundation

Напомним, в июне во время встречи с представителями бизнеса Зеленский договорился, что Пинчук профинансирует 24 квартиры и будет заниматься вопросами военнослужащих на Донбассе. После этого, глава государства договорился и с другим олигархом Ринатом Ахметовым, о том, что тот будет вкладывать в медицину на Донбассе и поддерживать регион.

В сентябре Денисова сообщала, что государство купит квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

Сообщалось также, что каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тыс. гривен денежной помощи от государства.

Как писала "Страна", 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

После обмена президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину. По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".