Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" представила в парламенте альтернативный вариант бюджета-2020. Об этом сообщает "112 Украина".

Оппозиция поставила цель найти финансовые ресурсы для обеспечения социальных потребностей людей и поддержки экономики страны. Для этого нардепы предложили увеличить расходную часть бюджета на 260 млрд грн. Из них 200 млрд грн, по их планам, следует направить на повышение социальной защиты населения, а 60 млрд грн – на развитие экономики на национальном и региональном уровнях.

Рост доходов будет обеспечен за счет снятия блокады с неконтролируемых территорий Донбасса, улучшения инвестиционного климата и увеличения бюджетных стимулов для перезапуска и детенизации экономики, что, по прогнозам Оппоплатформы, привет к ускорению роста ВВП до 6% (против 3% в бюджете Кабмина).

Также предполагается сократить отдельные административные расходы Госбюджета на обеспечение функционирования органов государственной власти (экономия 86,2 млрд грн).

Пересмотр параметров макроэкономического прогноза дает увеличение прогноза номинального ВВП на 2020 год с 4552 млрд грн (в правительственном проекте) до 4745 млрд грн. Это дополнительные 193 млрд грн. При этом часть ВВП, которая перераспределяется по бюджетным доходам, остается на уровне текущего года - 25,5%. Таким образом, фискальная нагрузка на экономику не меняется.

Также оппозиция предлагает восстановить порядок назначения жилищной субсидии, действовавший до 1 мая 2018 года (с указанной даты начал действовать новый порядок, в результате чего 2,4 млн домохозяйств потеряли право на субсидию).

Напомним, о подготовке оппозицией своего варианта бюджета стало известно 20 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада зарегистрировала проект "Оппоплатформы" о создании временной следственной комиссий по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Мы также писали, что "Оппозиционная платформа" поддержала подписание "формулы Штайнмайера".