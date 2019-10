В Белом доме США на журналиста телеканала NBC Питера Александра с потолка упала мышь. Инцидент произошел в зале для пресс-конференций. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"И о других новостях: мышь буквально упала с потолка Белого дома и приземлилась на мои колени", - написал он.

Пост был сразу же поддержан другими журналистами. Многие прикрепили к комментариям фото и видео инцидента. ы поддержали его пост, прикрепив в комментариях фото и видео инцидента, суде по которым находящиеся в зале Белого дома журналисты по разному отреагировали на случившееся: кто-то убежал, кто-то принялся охотиться за грызуном, кто-то остался на месте и спокойно работал. Один из журналистов написал на бумаге слово "помогите" и повесил импровизированную табличку на дверь пресс-зала.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp