Сегодня суд Киева еще раз арестовал активы и недвижимость "Кузни на Рыбальском" экс-президента Петра Порошенко по делу об отмывании преступных доходов в офшорах. Об этом юрист Андрей Портнов написал в Facebook.

"...Сегодня суд еще раз арестовал активы и недвижимость Порошенко, которые ему перед предыдущим арестом удалось обманным путём вывести и переоформить на подконтрольную себе компанию. Напомню, речь идет о недвижимости и акциях завода "Кузня на Рыбальском" по делу об отмывании Порошенко преступных доходов в офшорных юрисдикциях", - сообщил Портнов.

По его словам, он ожидает также первых сообщений о подозрении фигуранту.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Дело в отношении "Кузни на Рыбальском" открыли после заявления Андрея Портнова. По версии Портнова, Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры.

Напомним, что перед арестом активов "Кузни" Порошенко успел переоформить 115 тыс. кв метров завода на себя.

Также в середине сентября Портнов заявлял об аресте имущества и корпоративных прав принадлежащего Порошенко завода.