Парламент Украины 2 октября зарегистрировал проект постановления о создании временной следственной комиссии (ВСК) по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом на своем Facebook написал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик.

Свои кандидатуры в ВСК подали фракции "Слуга народа", группа "За будущее" и "Батькивщина". По словам Скорика, показательно, что другие фракции этого не сделали.

"Мы шли к этому 5 лет. Теперь осталось самое важное: вынести проект в зал, проголосовать и своей совместной работой продемонстрировать, что в Украине есть закон, что он один для всех и что в нашей стране нельзя безнаказанно убивать людей", - написал депутат.

Скриншот: Facebook/ SkorykNikolay

Скорик также отметил, что комиссия - это, конечно, не суд и не прокуратура. Однако она может дать импульс реальному расследованию и позитивный сигнал обществу.

Фото: Facebook/ SkorykNikolay

Проект постановления был подан в парламент "Оппоплатформой" еще 11 сентября. Нардеп напомнил, что его неоднократно пытались зарегистрировать и в предыдущем созыве, но он оставался без внимания парламентского большинства.

Видео: Facebook/ SkorykNikolay

"Согласно процедуре, сейчас создание ВСК рассматривает Регламентный комитет. И этот проект вносится в сессионный зал. Мы очень надеемся, что это будет сделано как можно быстрее, что этот проект попадет в сессионный зал и будет поддержан народными депутатами", - подытожил Скорик во время интервью в кулуарах Рады.

К пятилетию трагедии в Одессе "Страна" публиковала материал о ходе расследования событий 2 мая и международной реакции на них.

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