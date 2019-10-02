Нардепы во время парламентского заседания 2 октября приняли во втором чтении и в целом законопроект № 1060 о лицензировании хозяйственной деятельности. За проголосовал 301 народный депутат.

О результатах доработки документа ко второму чтению рассказала глава комитета по вопросам экономического развития, нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

"Хочу сразу отметить, что между первым и вторым чтением из законопроекта 1060 комитет исключил все упоминания о лицензировании космической деятельности, поскольку для урегулирования этого вопроса предлагается принять комплексный законопроект 1071", - отметила глава профильного комитета.

По ее словам, документ направлен на усовершенствование закона о лицензировании.

"Проект 1060 выполняет еще одно задание – это совершенствование самого закона о лицензировании, потому что практика применения этого закона выявила ряд недостатков. В частности, например, органы лицензирования, как оказалось, не выполняют решение экспертно-апелляционного совета как органа досудебного обжалования, и мы вводим ответственность за невыполнение решений этого органа, потому что интересы бизнеса должны быть защищены", - сказала Пидласа.

Закон позволит вводить новые виды лицензирования исключительно путем внесения изменений в ст. 7 закона о лицензировании.

"Наконец, мы упрощаем процедуру лицензирования как таковую и вводим механизм временного приостановления лицензии за нарушения, потому что сейчас за нарушения лицензию забирают, и даже после устранения его предприниматель вынужден ждать год, чтобы обратиться за возобновлением лицензии", - резюмировала народный депутат.

Вместе с тем, представитель фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко раскритиковал ряд норм законопроекта.

"Хочу напомнить всем, что мы в этом законе снимаем запрет рекламировать товары в случае отсутствия соответствующих сертификатов, в том числе и пищевых продуктов. И второе, конечно, что меня не радует, - что мы полностью убираем ст. 6 закона о наркотических средствах и психотропных веществах, где мы делаем так, чтобы такие компании не брали лицензии, которые занимаются оборотом наркотических средств. Вот это нас не радует", - заявил Вадим Ивченко.

Напомним, что Верховная Рада отменила лицензии в сфере телекоммуникаций.

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