1 октября президент Владимир Зеленский провел совместное совещание с экономическим блоком правительства и руководством Нацбанка. В частности, присутствовали председатель банковского регулятора Якоа Смолий, премьер-министр Алексей Гончарук, министр экономики Тимофей Милованов, руководитель Минфина Оксана Маркарова и другие чиновники.

По данным Ubr.ua, ключевой целью встречи стала попытка свести к минимуму противоречия, накопившиеся у правительства с Нацбанком еще с лета. И главное - прийти к общему знаменателю по дальнейшим действиям в экономической и финансовой политике страны. Удалось ли это Зеленскому на самом деле — станет ясно позже.

Все помнят критику Минфина в адрес Нацбанка относительно укрепления гривны, когда Маркарова публично называла украинскую валюту переоцененной и настаивала на удорожании доллара, пишет издание. Из-за низкого валютного курса правительству не удавалось выполнить свои планы по наполнению госбюджета. Поскольку главные поставщики казны - экспортеры - заметно сократили свои гривневые доходы, и, соответственно, - сумму уплаченных налогов. Нацбанк не хотел слышать аргументов Кабмина, и Минфин сам нашел управу на НБУ - сократил объемы размещений гособлигаций, под которые доллар активно заходил в страну, и валютный курс перестал стремительно падать. Что тут же сказалось на золотовалютных резервах центробанка: они больше не прирастали по $1,2 млрд в месяц (объемы покупок валюты на межбанке сократились до $300 млн).

Вряд ли правительство ставило именно такую цель - из вредности уесть упрямый Нацбанк, уточняет СМИ. Ведь крупные валютные резервы НБУ нужны для выплат по госдолгу Украины, за который отвечает Минфин. Однако чувство недосказанности и отсутствие координации между НБУ и Кабмином ощущалось. Арбитром между сторонами выступил президент Зеленский, который пытается стереть разногласия между сторонами. Причем так, чтобы никто не смог обвинить его в нарушении независимости Национального банка. Потому он после каждой встречи с Яковом Смолием говорит о неприкасаемости НБУ. Это уже напоминает заезженную пластинку, и надоело многим финансистам, которые постоянно перечитывают повестку дня банковского регулятора.

Пресс-служба Нацбанка выдала скупой отчет о совещании 1 октября, без подробностей и конкретики. Но в целом круг обсуждаемых вопросов понять можно, всего их было четыре:

Оживление кредитования. Серьезное снижение учетной ставки с нынешних 16,5% годовых нацбанковцы пообещали лишь в дальней перспективе, подтвердив свои старые прогнозы: 9% к концу 2020 года и 8% — на финише 2021-го. Исходя из этого выход на кредиты под 12-13% годовых, обещанные Алексеем Гончаруком, можно ждать лишь в двухлетней перспективе. Быстро дешевых кредитов не будет. Хотя власти продолжат реформы для снижения стоимости ресурсов в стране (судебную, земельную и пр.), однако все это займет продолжительное время.

Ситуация на валютном рынке. Если верить отчету НБУ, вчера не обсуждалась резкая девальвация гривны на межбанке и на наличном рынке, наблюдающаяся с этого понедельника, 30 сентября. Дискуссия была оторвана от реальности: чиновники говорили о дальнейших поступлениях доллара под покупку гособлигаций нерезидентами и о заводе экспортерами крупных партий доллара от продажи зерновых. Ни то, ни другое сейчас не сказывается на курсе гривны. Власти отмечали крепость нацвалюты, которой сейчас не наблюдается.

О снижении инфляции. Чиновники назвали три причины, по которым рядовые украинцы не ощущают на своих кошельках снижение инфляции: повышение зарплат на производствах, рост спроса на товары и низкая конкуренция, позволяющая производителям держать высокие цены. Однако не поделились своими планами по решению проблемы. Неясно, что конкретно будет предприниматься для ощутимого снижения цен на товары и услуги в Украине.

Об экономическом росте. В этом вопросе нацбанковские пиарщики вырвали из вчерашнего обсуждения банальные клише и общие слова, повторявшиеся уже неоднократно. Ничего нового: о том, что стабильная макроэкономическая ситуация в стране будет базировать на сотрудничестве с МВФ.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ пытается спасти гривню купными продажами доллара, но он продолжает расти.

Также мы собщали, что в НБУ придумали новый способ снизить ставки по валютным депозитам.