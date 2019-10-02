Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал, разгоревшийся в США вокруг разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает RT.

По словам Путина, в Соединенных Штатах оппоненты Трампа используют любые поводы для атак на него.

"Используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки... Это лишний раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были ни при чем. Просто искали повод для атак на вновь избранного президента", - сказал глава Кремля на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя - 2019".

По словам президента, когда стало ясно, что между Москвой и командой Трампа не было сговора (что доказал бывший спецпрокурор Роберт Мюллер), в США нашли другой повод - разговор с Зеленским.

"Нашли другой повод теперь, этот повод связан с Украиной. Это только подчеркивает, что Россия не имеет к этому никакого отношения", - еще раз подчеркнул непричастность РФ президент.

Как сообщала "Страна", Конгресс США собирается получить доступ к записям переговоров Путина с президентом Трампом.

Мы также приводили мнение российской стороны, что нельзя публиковать стенограммы разговоров Трампа и Путина без согласия Кремля.