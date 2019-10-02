В центре Киева, на улице Бассейной, двое водителей, автомобилей, которые столкнулись, не поделив дорогу, решили подраться. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Facebook на странице dtp.kiev.ua.

На ролике видно, что автомобили, очевидно, столкнулись, а их водители, бросив свои транспортные средства, дерутся на "зеленом островке". При этом машины загородили две из четырех полос оживленной дороги, поэтому на месте происшествия образовалась довольно большая пробка.

На момент, когда были сняты эти кадры, полиции на месте не было. Очевидно, участники ДТП решили выяснить кто прав кулаками. "В центре Киева два джентльмена оформляют европротокол!" - говорится в подписи к видео.

Видео: Facebook/ dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве ночью студенты-африканцы подрались с местными жителями из-за громкой музыки.

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