Президент России Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины рухнул в связи с утратой российского рынка. Такое мнение глава государства высказал на Международном форуме "Российская энергетическая неделя-2019", трансляцию которого размещена в YouTube.

"Перед (президентом Украины Владимиром) Зеленским стоят большие вызовы. Я не скрою. Страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Я сейчас не готов приводить цифры, но уровень ВВП он не просто упал, он рухнул за предыдущие годы. Рухнул в связи с утратой российского рынка", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. "Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной, промышленной республикой. Она утратила статус промышленного развитого государства. Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование. Все", - добавил он.

Напомним, что Путин заявил, что Россия готова подписать договор с Украиной по транзиту газа.

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