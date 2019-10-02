Президент России Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. Об этом сообщает "Интерфакс".

Заявление главы Кремля прозвучало на Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019" 2 октября.

По словам российского лидера, если новый договор не будет подписан, Москва готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива. Вместе с тем Путин отметил, что транзит газа через Украину должен быть экономически целесообразным.

"Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" рассчитал тарифы, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС через украинскую ГТС.

Мы также писали, что канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину.