Россия готова подписать договор с Украиной по транзиту газа - Путин
Президент России Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. Об этом сообщает "Интерфакс".
Заявление главы Кремля прозвучало на Международном форуме "Российская энергетическая неделя - 2019" 2 октября.
По словам российского лидера, если новый договор не будет подписан, Москва готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива. Вместе с тем Путин отметил, что транзит газа через Украину должен быть экономически целесообразным.
"Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров", - добавил он.
Ранее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" рассчитал тарифы, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС через украинскую ГТС.
Мы также писали, что канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину.