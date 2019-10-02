Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который на заседании 5 сентября повторно обвинил телеканал NewsOne в разжигании вражды и ненависти и решил в судебном порядке отобрать его лицензию, подал иск в Окружной административный суд Киева.

Об этом сообщается на портале "Судебная власть Украины".

Регулятор просит суд аннулировать лицензию на вещание выданную ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne). ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

В то же время ранее в суд поступили иски от телеканала NewsOne о признании противоправным и отмене решения Нацсовета по внеплановой выездной проверке телеканала на предмет соблюдения требований Закона Украины "Об информации", одновременно ОАСК просили отменить результаты соответствующей проверки.

Напомним, полиция открыла дело против Нацсовета по ТВ по заявлению канала NewsOne.

Также мы писали, что 2 октября журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы.