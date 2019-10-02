Компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, поставила из России 100 МВт электроэнергии. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.

Об этом говорится в материале "Приватбанк, дешевая электроэнергия из России и нефтегазовый шельф", посвященной изменениям в жизни Коломойского после знаменитого фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Поставку подтвердил диспетчер", - сказал нам источник.

Фирма "Юнайтед Энерджи" с начала 2019 года поставляла газ на "ДнепрАзот" Коломойского и выкупала его у другой компании олигарха - "Укрнафты".

"Юнайтед Энерджи" зарегистрирована в прошлом году. Ее основателем числится Андрей Короткевич-Лещенко. Он также является партнером в газовой компании ООО "Укр-Альянс Групп", которая участвует в торгах на поставку газа в ProZorrо, используя справки, выданные структуре "Укрнефтебурение" (еще один актив Коломойского).

Поставки электроэнергии из России стали возможны благодаря изменениям, внесенным в закон о рынке электроэнергии Верховной Радой 18 сентября.

В частности, в статье 66 появилась норма о том, что разрешается импорт электричества из стран, которые не входят в европейское энергетическое сообщество (а это прежде всего РФ и Беларусь) по двухсторонним договорам. Прописанный ранее запрет парламентарии убрали.

Теоретически поставки по двухсторонним договорам - это прямой путь для снижения тарифов для отечественных предприятий, которые жалуются, что не выдерживают "нового рынка" и заоблачных цен на электричество, которые с июля выросли на 20-30%.

Лоббистами закона называют главу профильного парламентского комитета Андрея Геруса и Коломойского. Последний заинтересован в поставках дешевой российской электроэнергии на свои предприятия.

Напомним, вчера суд в Киеве перенес (уже не в первый раз) рассмотрение иска Коломойского о возврате олигарху акций ПриватБанка.

Ранее "Страна" писала о том, что Коломойский вернул себе "Днеправиа" и контроль над аэропортом Днепра.