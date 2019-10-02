Украинским охотникам не удалось выиграть суд у экс-министра экологии, к которому они подали иск об отмене приказа о внесении лосей в Красную книгу. 2 октября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска. Таким образом лось останется в Красной книге. Об этом сообщается на сайте Верховного суда.

Таким образом, суд поддержал решение Шестого апелляционного админсуда, который отменил решение Окружного админсуда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную книгу

Информация об этом также появилась в соцсетях. В частности в сообществе "Открытые клетки" в Facebook новость вызвала резонанс и активно комментируется.

"Только что закончилось заседание в Верховном Суде. Коллегия судей отказала в удовлетворении кассационной жалобы охотников. Это означает, что лось остается в Красной книге Украины! Спасибо всем участникам дела, коллегам, а также суду, который нашел справедливый баланс между интересами общества и охотничьих хозяйств", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным внесение лося европейского в Красную книгу Украины и запрет охоты на него.

Основанием для отмены приказа стало то, что в соответствующем представлении Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины НАН, которым государству рекомендуется взять лося под защиту, не приведено ни одного научного обоснования необходимости внесения животного в Красную книгу Украины и не указаны четкие данные о численности популяции и ее динамике. Подчеркивается, что после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились.

На то время министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщил, что исследования популяции велись и проводятся на данный момент и заявил о намерении подать апелляцию относительно признания решения министерства недействительным.

Также "Страна" сообщала, что в Минэкологии заявили о резком сокращении популяции лосей, исключенных из Красной книги.