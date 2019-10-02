Знаменитый голливудский актер и продюсер Том Круз в среду, 2 октября, прилетел во Львов собственным самолетом Gulfstream 4, сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что самолет актера приземлился во львовском аэропорту около 13:45. Известно, что Круз - сертифицированный пилот и часто пилотирует свой самолет лично.

Позже Том Круз приехал на площадь Рынок, где он встретился с мэром города Андреем Садовым. Около 14:00 в городской совет подъехал кортеж из пяти авто. В одном из них был Круз. Однако охрана не подпускала к знаменитости, ни журналистов, ни фанатов, которые собрались возле Ратуши. Сам Том Круз зашел в мэрию через парадный вход, внутри его уже ждали мэр Андрей Садовой вместе с женой Екатериной Кит, также председатель ЛОГА Маркиян Мальский.

"Том Круз во Львове, значит, будет кино. P.S. Львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон", - написал Садовой на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

По информации сайта Львовского горсовета, мэр подарил актеру памятную монету короля Даниила Галицкого и книгу об истории авторства Сергея Плохия. Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова: "Спасибо за то, что приняли нас в своем прекрасном городе. Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!".

В свою очередь, Садовой отметил, что Украине нужно продвижение. "Сегодня Том Круз увидел Львов, увидит и другие локации в городе. А после - хочет узнать наши Карпаты", - сообщил мэр.

Городской голова приветствовал актера и подарил ему памятную монету имени Короля Даниила и книгу Сергея Плохия. Также Том Круз оставил отзыв в книге почетных гостей "Спасибо, что пригласили в ваш красивый город. Львов - красивый город и здесь хорошие люди и (Украина) хорошая страна. Я вас люблю".

Том Круз во Львове Фото: zaxid.net

Видео: zaxid.net

До этого сегодня Том Круз прилетал в Одессу.

В Украину Круз прилетел по приглашению президента Владимира Зеленского, с которым накануне встречался на Банковой. Круз рассказал, что хочет осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Кроме того, Круза заметили в метро Киева.

Ранее "Страна" писала о том, что знаменитый актер делает в Украине и зачем ему "тихие хутора" Зеленского.

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